Konie w straży miejskiej - jak istotna jest ich rola? Według dowódcy sekcji konnej są niezastąpione!

Poznajcie konie straży miejskiej!

Czterokopytny funkcjonariusz straży miejskiej – Nefryt swoją pracę rozpoczął już rok temu. Jest to najmłodszy i najkrótszy stażem koń w straży miejskiej. Nefryt jest wałachem rasy wielkopolskiej. Ma 5 lat i pochodzi spod Tuszyna. Jak podkreśla dowódca sekcji konnej Rafał Snycerz – ten koń ma wyjątkowe cechy charakteru, które czynią go niezastąpionym.

Nefryt swoją spokojną, zrównoważoną a jednocześnie nieustraszoną postawą sprawił, że bardzo szybko zaczął brać udział w różnego rodzaju imprezach masowych. Do jego obowiązków należy m.in. zabezpieczanie meczy, co nie jest łatwym zadaniem – opowiada. – konie w straży miejskiej nie mogą bać się tłumu czy huku, co jest częstym elementem wydarzeń sportowych.

Sekcja konna straży miejskiej w sumie posiada 8 koni różnej rasy: śląskiej, wielkopolskiej, szlachetnej pół krwi i holsztyńskiej, które patrolują lasy, parki i inne tereny zielone po 3 – 4h dziennie. Oznacza to, że w tym czasie są w stanie pokonać nawet do 20 kilometrów! Miesięczne utrzymanie jednego konia to koszt do 600 zł, jednak jak podkreśla Rafał Snycerz jest to niewielki cena w stosunku do pracy jaką wykonują zwierzęta – statystycznie 1 koń robi za 10 funkcjonariuszy – zaznacza.