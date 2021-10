Kończy się budowa „Osiedla termalnego” w Uniejowie. Klucze dla lokatorów jeszcze w tym roku. Do kupienia zostały ostatnie mieszkania ZDJĘCIA

„Osiedle termalne” w Uniejowie – jak podkreśla inwestor - to jedna z największych inwestycji mieszkaniowych tego typu w Polsce, biorąc pod uwagę stosunek wielkości inwestycji do wielkości miasta. To niestandardowe podejście opłaciło się inwestorowi, bo jak mówi Marcin Trybus, członek zarządu grupy King Cross: - Do sprzedaży zostało już tylko około 20 mieszkań ze 175, co jak na jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemię gmin turystycznych w Polsce jest świetnym wynikiem.