Koncerty w Łodzi: Mrozu, Kult, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski

Kilka interesujących wydarzeń znajdą dla siebie w najbliższych dniach miłośnicy koncertów. W łódzkich salach wystąpią bowiem reprezentanci najróżniejszych muzycznych gatunków.

Koncert Natalii Przybysz w Łodzi

W ramach trasy promującej album „Zaczynam się od miłości”, w sobotę 23 kwietnia, od godz. 20, w klubie Scenografia odbędzie się koncert Natalii Przybysz. To okazja, by usłyszeć interpretacje niezaśpiewanych dotąd tekstów Kory w wykonaniu artystki i jej zespołu. Płytę promował singiel „Oko cyklonu”, a autorką teledysku do piosenki jest Sylvia Pogoda. „To, co najważniejsze w koncertach dla mnie, to zanurzenie w muzyce. Przed nami nowy materiał z tekstami Kory i naszą muzyką. Wielce ekscytująca to perspektywa, zanurzać się z Wami w czymś nowym. Z kim się widzimy?” - pyta artystka. Bilety w cenie 99 zł.

Mrozu w Łodzi. Koncert w klubie Wytwórnia

W niedzielę 24 kwietnia od godz. 20 w klubie Wytwórnia zaprezentuje się Mrozu w ramach Złotej Trasy, promującej szósty album muzyka. Fani będą mogli usłyszeć utwory z nowej płyty, ma której znalazły się przebojowy singiel „Złoto”, czy luzacki i porywający na parkiet „Galacticos”. Nie zabraknie oczywiście największych hitów Mroza, jak „Nic do stracenia”, „Aura”, „Bo jak nie my to kto”, które będą przedstawione w nowych, tanecznych aranżacjach. Bilety: miejsca stojące - 99 zł; miejsca siedzące - 129 zł.

Kult bez prądu zagra koncert w Wytwórni

Jak zawsze, wydarzenie będzie występ zespołu Kult - tym razem w wydaniu akustycznym. Koncert trasy „Bez prądu” rozpocznie się w środę 27 kwietnia o godz. 19 w Wytwórni. Kazik Staszewski i jego zespół ponownie zabiorą publiczność w muzyczną podróż z największymi przebojami formacji, w trakcie której fani będą mogli zobaczyć to szczególne i zupełnie unikalne oblicze zasłużonej grupy. Uczestnicy usłyszą też utwory z wydanej w ubiegłym roku „Ostatniej płyty”, która - miejmy nadzieję - wcale nie jest ostatnią... Bilety na koncert kosztują 139 i 159 zł.

MTV Unplugged: Krzysztof Zalewski w Łodzi