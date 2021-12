Słynna brytyjska formacja The Cure przyjedzie w przyszłym roku na dwa koncerty do Polski. Jeden z nich odbędzie się w Łodzi.

Muzycy The Cure wystąpią 20 października w krakowskiej Tauron Arenie i 21 października w Atlas Arenie w Łodzi - to powrót do łódzkiej hali po koncercie jesienią 2016 roku. Grupa przyjedzie do naszego kraju w ramach trasy „Euro 2022”.



Zespół The Cure - pod wodzą gitarzysty i wokalisty Roberta Smitha - powstał w roku 1976 w Crawley w hrabstwie West Sussex w Anglii. Ich pierwszy występ po rozmaitych przestasowaniach w składzie odbył się w 1978 roku. W tym samym roku ukazał się debiutancki album „Three Imaginary Boys”, z którego pochodzi przebój „Boys Don’t Cry”. Kolejne dwa krążki to „Seventeen Seconds” (1980) i „Faith” (1981), a w 1982 roku pojawiło się jedno z najważniejszych wydawnictw grupy - „Pornography”.



Później The Cure nagrywali lżejsze, popowe przeboje, jak „The Walk”, czy „The Lovecats”, by w 1989 roku wydać album należący do najważniejszych w historii muzyki rockowej - „Disintegration”, m.in. z przebojem „Lullaby”. Lata 90. przyniosły hit „Friday I’m In Love”. W 2000 roku ukazał się świetnie przyjęty album „Bloodflowers”. Ostatnia jak do tej pory płyta The Cure, czyli „4:13 Dream”, pochodzi z 2008 roku.



The Cure wydali trzynaście albumów studyjnych, kilka albumów live i kilka filmów koncertowych. Mają na koncie parę soundtracków, boxsetów i ponad czterdzieści singli. Powstało o nich również kilka książek, wydawnictwo w stylu „greatest hits”, garść coverów i wiele innych przedsięwzięć.



W roku 2019 zespół The Cure został wprowadzony do Rock And Roll Hall Of Fame. Od momentu powstania przez formację przewinęło się aż trzynastu muzyków. Obecnie grupę tworzą: Robert Smith (śpiew i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O’Donnell (instrumenty klawiszowe) i Reeves Gabrels (gitary).



Podczas koncertów jako support wystąpi The Twilight Sad. Bilety znajdą się w sprzedaży od 10 grudnia.



Przypomnijmy, iż na przyszły rok w Atlas Arenie są zaplanowane m.in. koncerty Enrique Iglesiasa (16 lutego), Avril Lavigne (2 marca), Hansa Zimmera (8 marca), 2 Cellos (13 maja), Sanah (25 maja), Jamesa Blunta (29 maja), Kiss (3 czerwca), Andre Rieu (9 czerwca), Celine Dion (18 czerwca), Jose Carrerasa (1 lipca), Il Volo (9 lipca), Deep Purple (12 października), Zaz (22 października), Al Bano & Rominy Power (27 listopada), Simply Red (7 grudnia) oraz Ennio Morricone - The Official Concert Celebration (22 grudnia).

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.