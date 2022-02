Koń w łódzkiej szkole - przyszli hodowcy będą się przy nim uczyć zawodu

Koń w łódzkiej szkole

Jest naturalnych rozmiarów i waży 100 kg. Koń – a precyzyjnie rzecz ujmując - jego model jeden do jednego – trafił do Zespołu Szkół Rzemiosła przy ul. Żubardzkiej w Łodzi. W ferie trwa modernizacja pracowni, w której znajdzie swoje miejsce. Będzie służył młodzieży, która kształci się w zawodzie technik hodowca koni. To unikalny profil – w kraju ma go tylko kilka szkół.

- Zamówiliśmy konia w firmie pod Warszawą, która wykonała go dla nas w ciągu miesiąca – mówi Marcin Józefaciuk, dyrektor szkoły. - Kosztował 10 tysięcy złotych. Udało nam się go kupić z wygospodarowanych funduszy własnych.

Koń na razie stoi na korytarzu. W pracowni, gdzie znajdzie swoje stałe miejsce, trwają prace.