Kompostowanie to oszczędność pieniędzy i darmowy nawóz. Jak to robić?

Kompostowanie jest nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim ekonomiczne. Wiele polskich miast oferuje obniżkę opłat za wywożenie śmieci, jeśli gospodarstwo posiada własny kompostownik domowy. Obniżka może wynieść od 50 groszy do 6-9 złotych za osobę. Skumulowanie tych oszczędności w skali roku, zwłaszcza dla dużych rodzin, jest dużą zachętą do założenia własnego kompostownika. Jak się do tego zabrać? Jak zrobić kompostownik? Jakie składniki stanowią cenny składnik kompostu, a czego należy absolutnie unikać?

Kompostowanie w mieszkaniu. Jak zrobić kompostownik na balkonie? Kompostowanie w ogrodzie jest podstawową umiejętnością każdego szanującego się ogrodnika – przesypanie grządek lub rabatek powstałym w kompostowniku humusem, znacząco wpływa na zdrowie i wzrost roślin. Na kompostownik decyduje się coraz więcej osób mieszkających w miastach. Założenie go na balkonie lub w kuchni nie jest skomplikowane. Chcesz zrobić swój kompostownik domowy? Co powinieneś wiedzieć? Właściwie prowadzony nie wydziela żadnych nieprzyjemnych odorów. Można zakupić gotowy kompostownik (często są to zgrabne obiekty stworzone przez profesjonalnych projektantów) lub wykonać go samemu – np. z plastikowego pojemnika z Ikei. W internecie z łatwością znajdziemy odpowiednie instrukcje. Samodzielne wykonanie domowego kompostowniku nie powinno nas kosztować więcej niż ok. 80 złotych. Najlepiej, aby domowy kompostownik posiadał kranik, który umożliwi odprowadzenie wilgoci. Co należy wiedzieć o kompoście? Zobacz film: Kompostowanie przy pomocy dżdżownic. Jak dbać o kompostownik? Jeśli chcemy przyspieszyć proces kompostowania, powinniśmy się zaopatrzyć w dżdżownice – możemy je zakupić w sklepie wędkarskim, skorzystać z oferty na stronie z ogłoszeniami lub popytać o nie w ekologicznych grupach na Facebooku.

Niewykluczone, że ktoś będzie chciał się podzielić własnymi. Dżdżownice to pracowite i bezproblemowe istoty. Szybko dostrzeżemy, że warunki w kompostowniku im nie odpowiadają, bo będą próbowały z niego uciec. W przypadku dobrych warunków ucieczki zdarzają się bardzo sporadycznie. Ważne, aby kompostownik zabezpieczyć zarówno przed nadmiernym słońcem, jak i przed mrozami. Jest to szczególnie istotne w wypadku kompostowników balkonowych. Nawóz z kompostu. Kiedy pojawi się humus? Pierwszego humusu możemy się spodziewać po kilku miesiącach kompostowania. Jeszcze szybciej uzyskamy odciek, czyli żyzny płyn, który po rozcieńczeniu stanowi znakomity naturalny nawóz. Do kompostownika warto wrzucać materiały, które rozłożą się wolniej, a które będą rozluźniać kompost – łupinki orzechów, rozdrobnioną korę, trociny i drobne gałęzie. Ważne, aby wcześniej je rozdrobnić. Do kompostownika domowego warto wrzucać niedrukowany karton, zwłaszcza jeżeli zbiera się tam nadmierna wilgoć. Czego nie wyrzucamy do kompostownika? Niektóre składniki kompostu należy odpowiednio przygotować do kompostowania lub stosować w umiarze. Skórki cytrusów należy przepłukać przed wrzuceniem do kompostownika. Należy unikać także nadmiernie słonych produktów. W wypadku kompostowników ogrodowych, można wyrzucać popiół drzewny, ale należy wziąć pod uwagę, że w dużej ilości niekorzystnie wpływa na rozkład materiału organicznego. A czego nie wolno absolutnie wrzucać? Resztek mięsa i ryb, w tym kości,

niedopałków papierosów,

zainfekowanych roślin,

dużych ilości oleju po smażeniu,

zużytych podpasek, pieluch, chusteczek higienicznych,

resztek nabiału,

resztek marynat octowych,

zadrukowanego papieru,

chwastów z dojrzałymi nasionami.