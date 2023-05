Komornik bezprawnie zajął rolnikowi ciągnik. Jest wyrok!. Na co skazano komornika?

- Był to nowy traktor warty 100 tys. zł. Asesor postanowił mi go zabrać, mimo że nie byłem zadłużony. Tłumaczyłem mu, że zapewne chodzi o sąsiada, który zresztą ma inne nazwisko, jednak asesor nie chciał słuchać moich wyjaśnień i uparł się, aby zająć mój ciągnik. W tej sytuacji wezwałem policjantów, którzy przybyli i bezradnie rozłożyli ręce wyjaśniając, że nic nie mogą zrobić w obliczu egzekucji komorniczej. Potem dowiedziałem się, że mój ciągnik został sprzedany za 40 tys. zł. Niestety, nigdy go nie odzyskałem. Aby kupić nowy ciągnik musiałem wziąć kredyt, który spłacam – narzekał po aferze Radosław Zaremba.