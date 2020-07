Komary tygrysie, hyalomma, olbrzymie szerszenie. Tych owadów kiedyś u nas nie było, dziś przeżywamy ich plagę. Skąd się wzięły?

Ocieplanie klimatu to jeden z wielu czynników umożliwiający gatunkom inwazyjnym osiedlanie na nowych terenach i adaptację do nowych biocenoz. W rozprzestrzenianiu gatunków inwazyjnych bardzo dużą rolę odgrywa ich ,,zawlekanie". Ten proces związany jest z globalizacją handlu, rozwojem transportu.

Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy migruje fauna i flora. Owady ciepłolubne, które niegdyś były spotykane jedynie w tropikach, coraz częściej pojawiają się w Europie, gdzie wzrost temperatur zapewnił im optymalne warunki do życia. Nie jest to jedyny czynnik wpływający na migrację gatunków. Dr Przemysław Zięba, członek Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, wskazuje:

Oznacza to, że za wędrówki owadów w dużej mierze odpowiedzialny jest człowiek. Dr Zięba dodaje, iż działalność człowieka, w tym rozwój transportu przykładowo z krajów egzotycznych, sprzyja szybszemu rozprzestrzenianiu się nowych dla danego środowiska gatunków. Ich obecność może negatywnie wpłynąć na środowisko oraz na nasze zdrowie.

Plaga komarów w Europie

II połowa lipca 2020 upływa pod znakiem plagi komarów. Nie chodzi o komary azjatyckie, lecz raczej o niewyobrażalną liczbę tych rodzimych. "Zaatakowana" została nie tylko Polska. Jak donoszą media, Czesi mają ten sam problem: do tego stopnia, że boją się wychodzić z domów. Dotkliwe i niezwykle liczne chmary owadów są skutkiem ciepłej i deszczowej pogody, a także wysokiego poziomu wód - rozlane rzeki i kałuże to wymarzone dla komarów miejsce. Plaga komarów to kolejny efekt zmian klimatycznych - lekka zima oznacza więcej osobników, które są w stanie przetrwać do kolejnego sezonu.