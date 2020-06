Kolejny łódzki radny dostał pracę w miejskiej spółce. Michał Olejniczak (SLD) zarabia w Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Według naszych ustaleń Michał Olejniczak pracuje w GOŚ od czerwca. Otrzymał etat na zastępstwo za innego polityka SLD, Pawła Dziemdzielę. Dziemdziela w kwietniu został członkiem zarządu innej miejskiej spółki, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, w GOŚ wziął bezpłatny urlop. Olejniczak w GOŚ wszedł w skład zespołu PR w dziale organizacyjnym spółki, a w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych gdzie pracował dotychczas, wziął bezpłatny urlop.

Michał Olejniczak to najmłodszy z braci politycznego klanu Olejniczaków. Wojciech to m.in. były minister rolnictwa i były europoseł, a także były szef SLD. Cezary to były radny sejmiku i były poseł. Jak na ironię, Cezary Olejniczak, gdy jeszcze był posłem, w 2015 r. piętnował partyjny nepotyzm. Napisał do ówczesnego wojewody łódzkiego wniosek o kontrolę samorządu Łowicza, bo oburzało go, że trójka radnych pracuje w instytucjach podległych burmistrzowi. Dopytywał czy nie jest to konflikt interesów, skoro zamiast kontrolować burmistrza jako radni, de facto są przez niego utrzymywani. W jednym z wywiadów zaś „nie krył, że zainteresuje posłów SLD wprowadzeniem zmian w prawie, które uniemożliwią łączenie funkcji radnego z pracą w jednostce podległej danej gminie”. Oczywiście nic z tego nie wyszło, a teraz tą drogą poszedł jego brat. Michał Olejniczak nie odpowiedział na naszą prośbę o komentarz.