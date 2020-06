Kolejny etap remontu ulic Próchnika i Rewolucji 1905 r. Przebudowywane odcinki zostaną zamknięte dla ruchu

Za tydzień, 15 czerwca, rozpocznie się kolejny etap prac na remontowanych ulicach: Próchnika (od ul.Zachodniej do ul. Piotrkowskiej) oraz Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego). Roboty zaplanowane w pasach dróg wymuszą zamknięcie obu rewitalizowanych odcinków. Zostaną wyłączone z ruchu do końca wakacji.

- Całą istniejąca nawierzchnia obu ulic zostanie rozebrana. Położymy nową. Powstaną też nowe chodniki. Jezdnia zostanie zwężona o dwa metry i będzie miała 6 metrów szerokości. Program rewitalizacji obszarowej realizowany w ZIM wśród głównych priorytetów zakłada poprawę jakości przestrzeni publicznej, modernizację oświetlenia, bezpieczne przejścia dla pieszych, nowe chodniki, zielone pasaże. Te wszystkie priorytety spełni przebudowa ciągu ulic Próchnika i Rewolucji 1905 r. – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. Przebudowa ulic Próchnika i Rewolucji 1905 r. zakończy się po wakacjach. Ich dotychczas szara betonowa przestrzeń wzbogaci się o wysoką i niską zieleń. Równą jezdnię z wydzielonymi miejscami parkingowymi oraz chodniki oświetlą latarnie z energooszczędnymi lampami wyposażonymi w czujniki zmierzchu regulujące poziom światła. W przydrożnych zieleńcach zamontowane będą czujniki wilgoci, uruchamiające nawadnianie zieleni. - Nasadzone zostaną drzewa, krzewy, byliny, a także trawy ozdobne. Dominować będą rośliny liściaste. Łącznie posadzimy 94 drzewa i blisko 650 krzewów – dodaje dyr. Kowalewska-Wójcik. Łączna wartość przebudowy ulic to 7 521 679 zł. Zamknięcie ciągu ul. Próchnika i u. Rewolucji 1905 r. wymusi zmian w organizacji ruchu na poprzecznych ulicach oraz zmiany w komunikacji miejskiej: linie autobusowe 86A i 86B - z pętli Retkinia Kusocińskiego do skrzyżowania Próchnika - Zachodnia będąjeździć bez zmian, następnie ul. Zachodnią, Legionów, pl. Wolności, Pomorską, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i dalej stałą trasą.

autobusy linii 96C - z pętli Teofilów Rojna do skrzyżowania Zachodnia - Legionów pojadą bez zmian, następnie ul. Legionów, pl. Wolności, Pomorską, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i dalej stałą trasą.

nocne linie N4A i N4C - z pętli Chocianowice IKEA do skrzyżowania Zachodnia – Próchnika kursować będą bez zmian, następnie ul. Zachodnią, Legionów, pl. Wolności, Pomorską, Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i dalej obecną trasą.