Kolejny etap budowy S14: budowa węzła i dojazdów na ul. Maratońskiej. Od 12.05.2020 zmiany w organizacji ruchu

Droga ekspresowa S14 połączy autostradę A2 na północy aglomeracji z już istniejącym odcinkiem pod Pabianicami doprowadzającym do drogi ekspresowej S8. Łódzki odcinek S14 domknie autostradowy ring wokół naszego miasta i pozwoli na wyeliminowanie tranzytu ciężarowego z łódzkich ulic. Jeden z węzłów „Łódź Lublinek”, który powstanie na drodze S14, znajdować się będzie na ul. Maratońskiej. Jego budowa właśnie się rozpoczyna.

W związku z kolejnym etapem budowy S14, 12 maja pojawią się zmiany w organizacji ruchu na ul. Maratońskiej i na skrzyżowaniu z ul. Sanitariuszek. Ulica Maratońska na odcinku za ul. Golfową do ul. Sanitariuszek zostanie zawężona do 6,5 m. Ruch przy ograniczeniu prędkości i zakazie wyprzedzania, będzie nadal odbywał się po jednym pasie w obu kierunkach. Ponadto zmiany pojawią się na skrzyżowaniu Maratońskiej z Sanitariuszek. Tutaj ze względu na prace zlikwidowane zostanie rondo i ponownie będzie to skrzyżowanie w kształcie litery T, gdzie pierwszeństwo będzie miała ul. Sanitariuszek. Przy skrzyżowaniu również pojawią się zawężenia.

Droga ekspresowa S14 przebiegać będzie nad ul. Maratońską, która przesunięta zostanie w tym rejonie bardziej na północ od istniejącego przebiegu drogi.