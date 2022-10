Kolejne udogodnienia na budowie autostrady A1 Kamieńsk-Piotrków. Przekazanie do ruchu 2 odcinków jezdni zachodniej. ZDJĘCIA

Od 14 października kierowcy jadący w kierunku Katowic autostradą A1 na odcinku Kamieńsk - Piotrków Trybunalski będą mieli do dyspozycji kolejnych 5,5 km jezdni o pełnym przekroju 3 pasów ruchu. Zakończył się kolejny etap prac i do ruchu zostaną przekazane dwa odcinki jezdni zachodniej.

Pierwszy odcinek o długości 4,4 kilometra (od km 354,2 do km 358,6) między wolą Rokszycką i Wolą Krzysztoporską i kolejny długości nieco ponad kilometra na wysokości węzła Kamieńsk. W tym przypadku ma to ścisły związek z wprowadzeniem na węźle Kamieńsk (A1/DW484) docelowej organizacji ruchu. (Dotychczas był on możliwy w ograniczonym zakresie).