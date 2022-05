Kolejne dzieci poranione na urządzeniu siłowni plenerowej! Producent twierdzi, że urządzenie powinno być wyłączone z użytku

- To była niedziela, trzeciego kwietnia, przyszłam z Olkiem na plac zabaw i zewnętrzną siłownię przy szkole podstawowej przy ul. Hufcowej. To był moment... gdy syn zaczął krzyczeć i wołać o pomoc - mówi z roztrzęsieniem Monika Skwarka, mama rannego chłopca, mieszkanka Retkini. - Podbiegłam do niego i zobaczyłam, odcięty palec (środkowy u lewej ręki - przyp. red.), było mnóstwo krwi. Zadzwoniłam po karetkę, ale odmówili przyjazdu.