Kolejna perełka streetartu w Łodzi! Na zabytkowej kamienicy powstała efektowna mozaika. Zobacz zdjęcia

Sztuka uliczna: zagadka zamkniętych oczów

Wojciech Kołacz – Otecki, uznany artysta z Wrocławia i absolwent tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, jest autorem nowej mozaiki „Cztery strony”. Jego dzieła, znane i cenione w całej Europie, zdobią ulice miast takich jak Lyon, Drezno, Helsinki, a także Gdańsk, Katowice i Warszawa. W Łodzi, na Bałutach, możemy podziwiać jego mural „biała sowa”, odsłonięty w 2012 roku. Nowa praca Oteckiego, mająca ponad sto metrów kwadratowych, jest nie tylko imponująca rozmiarami, ale i przesłaniem.

W projekcie mozaiki formy botaniczne przeplatają się z figurami czterech postaci. Mają one zamknięte oczy, co symbolizuje wycofanie się ze świata zmysłów i wejście w głąb. Choć to co w nas wewnętrzne nie jest widoczne, to stanowi kompas naszych zachowań, nadaje im kierunek. Dwie twarze skierowane są w dół, dwie w górę, co sugeruje pewną harmonię. Patrzenie w górę to nadzieja, wdzięczność inspiracja, odwaga, ale też pycha czy zamyślenie, zaś patrzenie w dół to pokora i smutek, ale jednocześnie koncentracja, skupienie czy rozmyślanie – wyjaśnia Wojciech Kołacz.