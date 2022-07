Kodeks drogowy 2022. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Jak to działa?

Tymczasowo wycofamy pojazd z ruchu. Kto może skorzystać?

W jakiej sytuacji będzie można złożyć wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu?

Głównie w przypadkach, w których wystąpi konieczność naprawy samochodu, który został uszkodzony, np. w wyniku kolizji, która zasadniczo wpłynęła na elementy nośne konstrukcji pojazdu. Wówczas będzie można wycofać auto z ruchu na czas od 3 miesięcy do roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania go z ruchu.

To zmiana na korzyść dla wszystkich właścicieli aut osobowych, które w wyniku kolizji zostały mocno uszkodzone, ale nie są przeznaczone do kasacji. W pandemii czas oczekiwania na dostawę niezbędnych części od producentów jest znacznie wydłużony, a co za tym idzie, usługa naprawy mocno uszkodzonego pojazdu może się wydłużyć. I w takiej sytuacji możliwość tymczasowego wycofania auta osobowego z ruchu zadziała na korzyść kierowcy.