Kobiety na orbicie. Jak zapisały się w historii podbojów kosmicznych? Lekarka i geolożka w pierwszej cywilnej misji Inspiration 4 Julia Karasiewicz

Od początku historii podbojów kosmosu przez człowieka, na orbicie było blisko 70 kobiet. Pierwsza z nich, Walentina Tierieszkowa, wyruszyła w stronę gwiazd jeszcze w latach 60. 16 września 2021 roku do damskiego, kosmicznego grona dołączyły pierwsze cywilne astronautki: lekarka Hayley Arceneaux i geolożka Sian Proctor. Misja Inspiration 4 jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju turystyki kosmicznej. Przejdź do galeri, by zobaczyć kobiety, które przyczyniły się do poszerzania granic ludzkich możliwości.