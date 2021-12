Kobiety będą mogły być akolitami i rozdawać komunię świętą

Akolita to jedna z form posługi w Kościele katolickim. Może być między innymi lektorem, a więc czytać Pismo Święte podczas mszy świętej, poza Ewangelią. Akolita udziela też Komunii Świętej. Teraz więc będą mogły robić to też kobiety. Ks. Paweł Kłys, rzecznik archidiecezji łódzkiej zaznacza, że panie które będą chciały pełnić taką funkcję muszą przejść odpowiednie przygotowanie. Tak jak było to w przypadku mężczyzn pełniących funkcję nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.

Taka posługa kobiet nie jest czymś nowym – twierdzi ks. Paweł Kłys. - Święty Paweł wspomina o diakonisie Febe, która namaszczała i nosiła komunię świętą do chorych kobiet. We Włoszech można spotkać siostry zakonne rozdzielające komunie świętą.

Jeden z księży archidiecezji łódzkiej wspomina, że pracował z siostrą zakonną pochodzącą z archidiecezji lubelskiej.