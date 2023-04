Kobieca Twarz Roku 2023 w Łódzkiem. Które z kandydatek mają szanse na tytuł w kategorii Córki? Zobacz ZDJĘCIA

- Warto spróbować, warto podejść do tego na luzie, nie mieć wewnętrznej presji, że muszę, aby nie było rozczarowania, ale zachowywać się naturalnie. Ja byłam sobą na castingu i rozmowie z jury. Było to dla mnie ważne, aby być autentyczną i myślę, że to pomogło, bo naturalność jest ceniona. Zachęcam do udziału. Poznałam kilka fajnych kobiet i utrzymujemy kontakty – mówi zwyciężczyni kategorii Matka Małgorzata Drobniewska (Chechło Pierwsze). - Bardzo pozytywnie wspominam udział. Natknęłam się na ogłoszenie na Facebooku i pomyślałam, że spróbuję i zobaczę, co się wydarzy, To była fajna zabawa. Z chęci zobaczenia, jak ja się odnajdę w takim konkursie, w takiej liczbie zgłoszonych kobiet. Byłam ciekawa siebie, jak się będę czuła, co z tego wyniknie.