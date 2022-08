Klient kantoru w Zduńskiej Woli przywłaszczył ponad 18 tysięcy złotych

2 sierpnia 2022 roku do kantoru walut w Zduńskiej Woli przyszedł 70-letni mieszkaniec tego miasta. Wymieniał 1000 euro na złotówki. Kasjerka w kantorze przez pomyłkę, zamiast 1, wcisnęła palcem 5 co spowodowało, że kalkulator przeliczył nominały jakby było ich 5 razy więcej. Wypłaciła klientowi za dużo pieniędzy o 18 680 zł. Klient widział jak kasjerka rozkłada na ladzie pieniądze i daje mu ich za dużo, ale nie zareagował. Wziął je i wyszedł z kantoru. 70-latek przyszedł do kantoru ponownie, przynosząc do wymiany kolejne 1000 euro, ale tym razem kasjerka przeliczyła wszystko prawidłowo.

Po rozliczeniu kasy kantoru okazało się, że brakuje 18 680 zł. Kasjerka złożyła zawiadomienie o przywłaszczeniu pieniędzy. Z monitoringu wygenerowano zdjęcie oszusta, które zostało udostępnione zduńskowolskim mundurowym.