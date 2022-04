Klasa wojskowa w II LO w Wieluniu. Jest zgoda Ministerstwa Obrony Narodowej

Oddział przygotowania wojskowego (OPW) rozpocznie działalność w II LO im. J. Korczaka z początkiem roku szkolnego 2022/23. Inicjatywa została podjęta w porozumieniu z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia, jak również Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu.

Wniosek o utworzenie klasy został złożony do Ministerstwa Obrony Narodowej pod koniec 2021 r. Konieczna do tego było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu w Wieluniu. O pozytywną decyzję ministra nie było łatwo, bo wniosków wpłynęło znacznie więcej niż wynosił limit planowanych do uruchomienia klas określony przez MON.

Przy ocenie potencjału klasy wojskowej sondowano zainteresowanie młodzieży nie tylko w powiecie wieluńskim. Ankieta trafiła również do uczniów klas ósmych w powiatach pajęczańskim, wieruszowskim i oleskim, w których nie ma szkoły prowadzącej OPW. Diagnoza przeprowadzona w grudniu 2021 r. wśród blisko 500 uczniów pokazała, że jest duże zainteresowanie profilem wojskowym w wieluńskim ogólniaku.