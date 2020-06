Kilkakrotnie więcej łodzian przechodzi na emeryturę w maju lub w lipcu niż w czerwcu. Mogą zyskać na tym nawet 300 zł miesięcznie.

W ubiegłym roku w maju wniosek o emeryturę w I oddziale ZUS w maju złożyło 718 łodzian, w czerwcu 290, a w lipcu 3009. W drugim oddziale odpowiednio 574, 254 i 2349. Łącznie w obu oddziałach w maju takich osób było 1292, w czerwcu tylko 544, a już w lipcu ponad dziewięć razy więcej – 5358. W 2018 w I oddziale ZUS dokumenty uprawniające do otrzymania emerytury w maju złożyło 862 osób, w czerwcu 365, a w lipcu aż 3015. W drugim oddziale odpowiednio w kolejnych miesiącach było to 630, 298 i 2195. Łącznie w obu oddziałach w maju wnioski dostarczyło 1492 przyszłych emerytów, w maju 663, a w lipcu ponad osiem razy tyle co w czerwcu, 5200.

- W ubiegłych latach osoby składając wniosek w lipcu nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale co miesiąc otrzymywały podwyższoną emeryturę z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek - wyjaśnia Monika Kiełczyńska, rzecznik prasowy ZUS w Łodzi.

Różnica w wysokości emerytur wynosiła czasami nawet 300 zł.