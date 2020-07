Okazało się, że PKOEkstraklasa to za wysokie progi dla większości piłkarzy na czele z trenerem Wojciechem Stawowym, który zdołał poprowadzić łodzian do zaledwie jednej wygranej, ale jak już było po elicie „posprzątane”. Na spadek na pewno nie zasłużył Jacek Żałoba, który jest kierownikiem klubu z alei Unii od 22 lat. - Nie będę ukrywał, ale degradacja do pierwszej ligi bardzo mnie dotknęła - mówi znany na większości polskich stadionów i boisk „kiero”. - Liczyłem, że po odbudowie klubu, a przecież zaczynaliśmy od czwartej ligi na dłużej zagościmy w elicie. Niestety, stało się jak się stało.

Jacek Żałoba związany jest z łódzkim klubem od ponad 30 lat. Przygodę ze sportem zaczynał wprawdzie w Łodziance, lecz dość szybko trafił na aleję Unii 2. Początkowo spotkać można go było na bocznych boiskach, przy drużynach młodzieżowych. Odpowiadał także za formę bramkarzy i robił wiele różnych rzeczy. Kierownikiem pierwszej drużyny został 1 lipca 1998 roku. Przejął „fach” po Pawle Wachowskim. - Nie zastanawiałem się nawet chwili - mówi. - Czułem się tak, jakbym wygrał w totolotka, albo na loterii.

Do dziś zresztą Jacek Żałoba rozkochany jest w swoim klubie. O stadionie zwykł mawiać, że to jego dom. Już kilka miesięcy po objęciu funkcji kierownika drużyny świętował z zespołem mistrzostwo Polski. Drużynę prowadzili wówczas trenerzyRyszard Polak i Marek Dziuba, a prezesem klubu był Marek Łopiński, którego czytelnicy „Dziennika Łódzkiego” doskonale znają choćby z cotygodniowych poniedziałkowych felietonów.

I jeszcze jedno, na co może nie wszyscy zwracają uwagę. Kierownik ŁKS jest zawsze na meczach elegancki. Z reguły ciemny, dobrze skrojony garnitur. Białego koloru raczej się wystrzega, bo jak mówi nawet w ubiorze nazwisko zobowiązuje. Przynajmniej na jakiś czas Jacek Żałoba będzie musiał, niestety, zamienić stadiony w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku, na obiekty w Głogowie, Niepołomicach, czy Tychach. Jego miłość do ŁKS wcale jednak na tym nie ucierpi. Tego jesteśmy pewni.

Tymczasem w poniedziałek piłkarze łódzkiej drużyny mieli już wolne. Do zajęć wracają w przyszły poniedziałek (27 lipca). Pierwszego dnia zawodnicy mają zaplanowane badania lekarskie, natomiast od 28 lipca do 2 sierpnia mają trenować na obiektach klubowych. Na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej rozegrają dwa mecze z Koroną Kielce. ą