Kierowcy z jakich miast muszą liczyć się z najwyższymi cenami paliw w Polsce? Jak wypada łódzkie? ZOBACZ

– Paragony, które dodawane są anonimowo do aplikacji PanParagon to cenne źródło informacji na temat cen wielu produktów. Wśród nich znajdują się także dowody zakupów ze stacji benzynowych i to właśnie one stały się przedmiotem naszego najnowszego badania. Przeanalizowaliśmy dziesiątki tysięcy paragonów z benzyną 95, olejem napędowym ON i gazem LPG na liście w okresie od 1 do 25 października 2022 roku. Otrzymane wyniki przyporządkowaliśmy do konkretnych miast wojewódzkich – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon do przechowywania dowodów zakupu i kontrolowania wydatków.