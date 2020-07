Kiepski początek wakacji na stacjach paliw. Ceny rosną, najbardziej benzyny, ale też innych paliw. CENY, PROGNOZA

Ceny benzyny i oleju napędowego już dawno przekroczyły 4 zł, a w ciągu tygodnia wzrosły o kolejne kilka groszy na litrze. W województwie łódzkim średnia cena litra benzyny 95-oktanowej wynosi 4,18 zł i w ciągu tygodnia zdrożała o 5 groszy. Za litr benzyny 98-oktanowej trzeba zapłacić przeciętnie 4,51 zł, także o 5 groszy więcej. Litr oleju napędowego w tym czasie zdrożał o grosz - do poziomu 4,13 zł, zaś autogazu o 2 grosze i kosztuje średnio 1,93 zł.

- Wyższe ceny paliw na rynku hurtowym, zwłaszcza benzyn, nie pozwoliły nawet na utrzymanie cen paliw na stacjach na niezmienionym poziomie - zaznacza Urszula Cieślak, analityk rynku paliw Biura Maklerskiego "Reflex" z Łodzi.

Kolejne tygodnie mają przynieść dalsze wzrosty cen paliw, na razie trudno szacować, jak wysokie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że chociaż ceny zaczęły rosnąć to wciąż pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem i od tegorocznych z początku stycznia tego roku. Analitycy są przekonani, że nawet jeśli w kolejnych tygodniach zdarzyłoby się tak, że ceny paliw będą rosły, to nie zbliżą się do tych wysokich poziomów.