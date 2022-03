Kiedy rozpocznie się pozimowe sprzątanie łódzkich ulic? UMŁ: "Problem nas przeraża"

- Dwa główne problemy, to rejon ulic Kasprzaka, Drewnowskiej i alei Włókniarzy oraz Pomorska na odcinku widzewskim - odpowiadał na pytania radnych z komisji transportu Rady Miejskiej Łodzi Leszek Wojtas ze Straży Miejskiej. - Nie mamy uprawnień do zatrzymania pojazdu w ruchu, który zanieczyszcza ulicę, natomiast naciskamy kierowników budów, którzy wypuszczają pojazdy w takim stanie. Nakładamy mandaty, po kierownikach widać dobrą wolę, ale rejon to Kasprzaka to kilkadziesiąt pojazdów dziennie. Nasze kontrole potwierdzają, że wyjeżdżają tam pojazdy czyszczące, jednak błota jest tyle, że tylko jest mielone, nie znika.