Kiedy pogrzeb Mateusza Murańskiego? Szok po śmierci 29-letniej gwiazdy freak fight FAME MMA i High League

Kim był Mateusz Murański?

Mateusz Murański pochodził z Wałcza, urodził się w 1994 roku. Był absolwentem Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu. Stał się jedną z najbardziej popularnych postaci środowiska freak-fighterów. Zanim został wojownikiem w oktagonie, rozgłos przyniósł mu udział w serialach "Na sygnale", "Echo serca", czy "Ojciec Mateusz", ale przede wszystkim rola Adriana "Adka" Barskiego w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Zagrał także rolę kibica w filmie "IO" Jerzego Skolimowskiego.

- No to czas na galę Oscarów w Los Angeles. Tam mnie jeszcze nie było. Czy Hollywood jest na mnie gotowe??? PS. Spełniajcie swoje marzenia, bo warto! GALA ROZDANIA OSCARÓW???? BĘDĘ TAM!!! - napisał Mateusz Murański w mediach społecznościowych, gdy film "IO" został nominowany w 2023 roku do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych.