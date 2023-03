Kiedy odbędzie się w Łodzi tegoroczny, jedenasty już DOZ Maraton Łódź

Trasa kwietniowego maratonu została zmodyfikowana ze względu na remonty ulic, ale wiele jej fragmentów z poprzedniego roku zostało zachowanych. Biegacze tradycyjnie wystartują z ulicy Bandurskiego, a finiszować będą w Atlas Arenie.

- Trasa maratonu jest szybka, płaska i ciekawa. Wracamy na Retkinię ale większość kilometrów biegacze pokonają w ścisłym centrum Łodzi. Pierwszy raz zarówno maratończycy, jak i zawodnicy pokonujący dystans 10 km pobiegną tunelem trasy W-Z – informuje dyrektor imprezy, Jacek Chmiel.

Maraton to dystans, do którego trzeba się przygotowywać wiele miesięcy. Ci, którzy nie czują się na siłach, by przebiec ponad 42 km, mogą wziąć udział w biegu na dystansie 10 kilometrów. Ale to nie wszystko. W programie imprezy są jeszcze rywalizacje sztafet: dwuosobowych Half&Half Maraton oraz sześcioosobowych Ekiden. Dzień przed maratonem, w sobotę 15 kwietnia, odbędą się biegi dziecięce Kids Run.

Rywalizacja sztafet olimpijskich staje się powoli tradycją DOZ Maratonu Łódź. Jak przekonują organizatorzy, kibice na pewno zobaczą na trasie sportowców, którzy w przeszłości reprezentowali Polskę na arenach międzynarodowych. Trwa potwierdzanie składu sztafet olimpijskich.