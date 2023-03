Kibice Widzewa pobili rekord. Piłkarscy fani mają powód do dumy ZDJĘCIA

Wszystkie miejsca na trybuny stadionu przy al. Piłsudskiego zostały na ten mecz wyprzedane! Spotkanie ekstraklasy z Wartą oglądało 17 829 fanów Widzewa.

Warto wspomnieć, że jest to najlepsza frekwencja zanotowana w tym sezonie na obiekcie przy al. Piłsudskiego - do tej pory miano to dzierżyło starcie z Legią Warszawa (17 701 kibiców).

Klub poinformował, że Rekordowa była także liczba zwolnionych miejsc - na taki ruch zdecydowały się aż 4782 osoby! To właśnie dzięki nim trybuna B mogła zostać wypełniona całą masą dzieci.