Khao Soak - ostatnia dżungla Tajlandii. Mało znana perła Tajlandii

Trekking w głąb dżungli

Choć Tajlandię każdego roku odwiedzają miliony turystów, tylko część z nich decyduje się na wizytę w Khao Sok. Jednak jest to idealne miejsce na urlop dla osób, które kochają bliskość dzikiej przyrody, zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz aktywność fizyczną. Na miejscu bowiem można wybrać się na trekking w dżunglę, przeprawę kajakiem, rafting lub górską wspinaczkę. Najczęściej jednak turyści decydują się na pieszą wycieczkę przez dżunglę lub nocne safari z doświadczonym przewodnikiem. Nie trudno bowiem zgubić drogę w zielonej gęstwinie potężnych palm, bambusów i lian . Turyści eksplorujący dżungle mogą liczyć na stale tworzące im odgłosy makaków oraz gibonów. Z kolei pod stopami napotkają wszelkiego rodzaju biegająco-pałzające stworzenia takie jak jaszczurki, pająki i węże. Przy odrobinie szczęścia można także odnaleźć potężny kwiat raflezji osiągający nawet 80–100 cm średnicy i ok. 10 kg wagi. Jednak charakteryzująca go niezwykła woń - rozkładającej się padliny, zniechęca do obserwacji z bliska.