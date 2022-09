Katastrofa samolotu w Glinie pod Piotrkowem: Komisja lotnicza bada przyczyny wypadku. Wstępny raport za 30 dni

Do katastrofy doszło w sobotę, 3 września 2022, we wsi Glina w gminie Wola Krzysztoporska (pow. piotrkowski), 5 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Około godz. 14 z samolotu Skyvan SC7 SP-HIP wyskoczyło 20 spadochroniarzy, którzy bezpiecznie wylądowali na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. Kilka minut później maszyna z dwoma osobami na pokładzie z ogromną prędkością i siłą rozbiła się o ziemię. Samolot spadł na pole w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Na miejscu zginął 44-letni pilot i jego dziewczyna, 29-letnia pasażerka samolotu.

Wyjaśnieniem przyczyn katastrofy zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jej członkowie w sobotę i niedzielę dokonywali oględzin wraku, który został już sprzątnięty z miejsca wypadku i zabezpieczony, a policja przesłuchiwała świadków. Na temat wstępnych hipotez dotyczących przyczyny PKBWL nie chce się jednak wypowiadać.

- Nie podajemy żadnych wstępnych teorii, bo źle to się kończy. Nie spekulujemy, badamy. Po 30 dniach będzie opublikowany raport wstępny. Nie powiemy nic, bo wszystko, co mamy do powiedzenia publicznie, publikujemy na naszej stronie internetowej - ucina wszelkie pytania Bogusław Trela, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.