Katastrofa kolejowa w Reptowie. 23 lata temu zginęło 12 osób ARCHIWALNE SKANY I ZDJĘCIA

"To przez to ścierwo - spocony robotnik w pomarańczowej kamizelce wskazuje palcem na miejsce po feralnej zwrotnicy, która w ostatni poniedziałek uśmierciła dwunastu pasażerów rozpędzonego do 116 km/h Barbakanu" - czytamy w materiale z Głosu Szczecińskiego Macieja Gładysiewicza, w wydaniu 10-11 maja 1997 roku.