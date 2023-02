Katarzyna Cichopek jak „milion dolarów". Oto najlepsze stylizacje gwiazdy TVP REDAKCJA STRONY KOBIET

Oto najlepsze stylizacje Katarzyny Cichopek. Aktorka jest dzisiaj jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Gra w serialu "M jak Miłość", współprowadzi program "Pytanie na śniadanie" i zasiada w jury programu "You Can Dance Nowa Generacja". Od wielu miesięcy media żyją jej związkiem z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim, a każde pojawienie się na planie programów, czy "ściankach" nie uchodzi uwadze fotoreporterów. W związku przygotowaliśmy dla Was przegląd najlepszych stylizacji Katarzyny Cichopek.