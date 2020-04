Karta Łodzianina i Karta Turysty. Od września karty zniżkowe dla osób płacących w Łodzi podatki i dla turystów

Karta Łodzianina ma być udostępniona we wrześniu. Miasto rozpisuje teraz przetarg na operatora systemu, który będzie nadzorował funkcjonowanie Karty Łodzianina. Oprócz płacącego podatki właściciela karty z rabatów będzie też mogła korzystać jego rodzina. Równolegle trwają prace nad wprowadzeniem Karty Turysty. Goście przyjeżdżający do Łodzi będą mogli ją kupić na okres do trzech dni i w tym czasie bezpłatnie korzystać ze zintegrowanych z kartą usług z turystycznej oferty miasta.

Karta Łodzianina to kolejne już działanie łódzkiego magistratu mające zachęcić nowych łodzian do płacenia w mieście podatków. Wcześniej wprowadzona została Wielka Loteria Podatkowa. Mogą wziąć w niej udział nowi podatnicy, którzy do tej pory rozliczali się w innych gminach lub osiągnęli pełnoletność i zaczęli płacić podatki. Główną wygraną jest 100 tys. zł, zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja.

Karty dla osób płacących podatki mają też inne miasta. Jedną z pierwszych była Karta Warszawiaka wydawana w stolicy. Jej posiadacze mogą liczyć na dodatkowe punkty przy zapisywaniu dzieci do miejskich przedszkoli, a także dodatkowe oferty. Na przykład między świętami a Nowym Rokiem mogli bezpłatnie korzystać z lodowisk i sztucznego stoku narciarskiego. Mogą też kupić tańsze migawki, np. miesięczne za 98 zł zamiast za 110.