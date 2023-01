Karambol trzech ciężarówek w Słomkowie Suchym pod Sieradzem. Ranny kierowca ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Karambol trzech TIR-ów w miejscowości Słomków Suchy w gminie Wróblew w powiecie sieradzkim. Jeden z kierowców trafił z obrażeniami do szpitala. Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają co najmniej dwie godziny. Samochody kierowane są na objazdy. Od strony Sieradza we Wróblewie, od strony Błaszek w miejscu wypadku.