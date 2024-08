Kąpieliska w Łodzi i okolicy - czynne 1.08. Gdzie dziś warto się wybrać?

Kąpieliska otwarte w Łodzi. Gdzie można popływać w Łodzi i w okolicy?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Woda jest regularnie badana, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Łodzi.

Kąpielisko Arturówek

Kąpielisko Stawy Jana

Kąpielisko Stawy Stefańskiego

Kąpielisko: Nad Stawem

Kąpielisko MOSiR Zgierz

Kąpielisko: Lewityn

Kąpielisko OKiR w Strykowie

Kąpielisko Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik

Kąpielisko: Lisowice

Kąpielisko: Mrożyczka

Kąpieliska w pobliżu Łodzi

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.