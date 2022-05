Kandydatki do tytułu Miss Polonia w Zoo Borysew. Zobacz jak się prezentowały podczas fotosesji ZDJĘCIA

Zdjęcia z sesji w Zoo w Borysewie zaprezentowane zostaną podczas gali finałowej Miss Polonia, która odbędzie się w hali OSiR we Włocławku. O tytuł najpiękniejszej kandydatki powalczą w piątek 27 maja,. Do jury konkursu zaproszony został m.in. Andrzej Pabich – właściciel Zoo Borysew. - To dla mnie duży zaszczyt ale i odpowiedzialność. Patrząc na kandydatki wiem, że jury czeka trudne zadanie – mówi Andrzej Pabich.