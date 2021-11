Kamil Socha trenerem GKS Bełchatów

50-letni skierniewiczanin posiada licencję UEFA Pro. Z GKS podpisał natomiast umowę do końca tego sezonu, ale z opcją przedłużenia o rok.Sympatyczny szkoleniowiec prace trenerską rozpoczął w trzecioligowej Unii Skierniewice w roku 2005. Popracował w klubach klasy okręgowej, IV i III ligi. W roku 2013 otrzymał angaż w Akademii Legii Warszawa, gdzie pracował z grupami juniorskimi, a w 2015 roku zdobył mistrzostwo Polski w kategorii junior starszy. Po dwóch latach pracy w stołecznym klubie powrocie do Skierniewic i wywalczył z Unią awans do IV ligi . Następnie przeniósł się do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, gdzie został asystentem Dariusza Banasika, obecnie trenera beniaminka ekstraklasy Radomiaka Radom. Pod koniec 2017 roku przejął trzecioligowego Piasta Żmigród. Następnym jego klubem były pierwszoligowe Wigry Suwałki, a a potem drugoligowa Pogoń Siedlce. W grudniu 2019 roku powrócił do Piasta Żmigród (III liga(. Na początku tego roku został szkoleniowcem Bytovii Bytów, gdzie pracował w rundzie wiosennej. Na początku trwającego obecnie sezonu ponownie trafił do Piasta. Po wcześniejszym rozwiązaniu umowy wylądował w Bełchatowie. Kamil Socha zaliczył staże trenerskie miejdzy innymi w HSVHamburg, FK Teplice, Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok, Burnley FC , Blackburn Rovers FC. Był też w Wiśle Chicago.