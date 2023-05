Kamienica przy ulicy Gdańskiej w Łodzi pięknie wyremontowana. Zobaczcie zdjęcia

Miasto Łódź informuje, że zakończyło remont kamienicy przy Gdańskiej.

- Zakończyliśmy kompleksową modernizację kamienicy. W ramach prac budowlanych wzmocniliśmy konstrukcję budynku, przebudowaliśmy wnętrza i wymieniliśmy instalacje. Nie była to łatwa inwestycja z uwagi na konieczność podzielenia jej na etapy. Wynikało to z pozyskiwanych środków finansowych, ale dotarliśmy do finału. Gdańska 114 dołącza do listy uratowanych budynków – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

W kamienicy oddanych do użytku zostało 10 przestronnych i wyposażonych w media lokali mieszkalnych, ponadto na zagospodarowanie czekają 2 funkcjonalne lokale usługowe.

Rozkład pomieszczeń jest następujący: 4 lokale mieszkalne – 1 pokój z aneksem kuchennym; 3 lokale mieszkalne – 2 pokoje z aneksem kuchennym; 3 lokale mieszkalne – 3 pokoje z aneksem kuchennym. Powierzchnia użytkowa mieszkań od 26,60 do 72, 61 metrów kwadratowych.