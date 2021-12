Kalendarz Rossmanna 2022. Zdjęcia łodzianek w Kalendarzu Rossmanna na 2022 rok

Kalendarz Rossmanna na 2022 rok

Nowy kalendarz Rossmanna powstał we współpracy z Van Dorsen Artists. Fotografie do niego robiła Aldona Karczmarczyk, której zdjęcia na co dzień można oglądać na okładkach takich pism jak Elle, Twój Styl czy Pani. Wyjątkowe, przepiękne stylizacje są dziełem Gosi Białobrzyckiej. Dla pracownic Rossmanna udział w sesji kalendarzowej to przygoda i realizacja marzenia o profesjonalnej sesji zdjęciowej.