Już szukasz pomysłu na Walentynki? A może koncert Dawida Kwiatkowskiego w Uniejowie? Sprawdź ofertę ZDJĘCIA

Jak zapowiada Urząd Miasta w Uniejowie, zamknięty koncert Dawida Kwiatkowskiego zaplanowano na weekend 12/13 lutego 2022 roku. - Tego jeszcze w Uniejowie nie było – kameralny, wyjątkowy koncert walentynkowy. Zaskocz swoją drugą połówkę i spraw jej niespodziankę, której na pewno się nie spodziewa. Pobyt w naszym hotelu to przepis na wyjątkowe walentynki dla wszystkich zakochanych – zachęcają organizatorzy z Aparthotel Termy Uniejów.

Już dziś można dokonać rezerwacji pakietu, który obejmuje:

– ekskluzywny, zamknięty koncert Dawida Kwiatkowskiego

– dobę w pokoju hotelowym z możliwością indywidualnych kąpieli solankowych

– przepyszne śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

– 2,5-godzinny bilet wstępu do Term Uniejów wraz z saunami

– nielimitowany dostęp do hotelowej strefy wellness

Szczegółowe informacje znaleźć można pod tym LINKIEM. KLIKNIJ TUTAJ.