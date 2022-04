Już ponad 4,6 tysięcy uchodźców z Ukrainy uczy się w łódzkich szkołach

Najważniejsze, by dzieci poznały język polski

W niektórych szkołach już co trzeci uczeń to Ukrainiec. Od 24 lutego, czyli w ciągu ostatnich prawie dwóch miesięcy, w Łodzi znalazło schronienie przed wojną bardzo wiele kobiet z dziećmi. Większość z nich od razu zapisała swoje pociechy do szkół. Miasto stanęło na wysokości zadania i w szybkim tempie zorganizowało dla nich miejsca. Jednak – jak przyznają dyrektorzy – nie spodziewali się, że uchodźców będzie aż tak wielu. Dla każdego jednak mają zawsze otwarte drzwi i serca.

Do Szkoły Podstawowej nr 175 przy ul. Pomorskiej trafiła blisko setka dzieci z Ukrainy.

- Początki były trudne, bo dla nas ogromnym zaskoczeniem było to, że jest ich tak dużo – przyznaje dyrektor Beata Ciupińska. - Ale dzięki temu, że mamy doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemskimi, że współpracujemy z rodzicami uczniów z Ukrainy, które są u nas już dwa trzy lata, było nam łatwiej. Widzimy też, że dzieci, które trafiły do nas w ostatnich tygodniach, coraz lepiej funkcjonują wśród rówieśników – one ze sobą się szybciej dogadują ze sobą niż dorośli.