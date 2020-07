Już 200 projektów wpłynęło do łódzkiego budżetu obywatelskiego. Wnioski można składać jeszcze przez weekend

Nowa edycja to nowe zasady Budżetu, zaproponowane przez łodzian. Jednym z najważniejszych jest przesunięcie projektów, które do tej pory klasyfikowane były jako osiedlowe – do puli ponadosiedlowej. Będą to projekty dotyczące instytucji miejskich, takich jak szkoły, czy biblioteki, a także trzy parki, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Łodzi – Park na Zdrowiu, Arturówek oraz Las Łagiewnicki.

-Zachęcamy mieszkańców do składania projektów, jeszcze w ten weekend. Najbliższe dwa dni to czas, kiedy spodziewamy się największej liczby wniosków, tak jest co roku. Ostatni dzień na składanie projektów to poniedziałek – 6 lipca – informuje Katarzyna Dyzio, z-ca dyr. Biura do Spraw Partycypacji Społecznej UMŁ.

Projekty można składać między innymi elektronicznie. Na stronie www.lodz.pl/bo dostępny jest formularz internetowy, dzięki któremu projekt możemy złożyć – praktycznie nie wychodząc z domu. W przypadku projektów osiedlowych – wystarczy jeden podpis, do projektu ponadosiedlowego – trzeba zebrać więcej, bo 20 podpisów poparcia.

Dla tych, co preferują papierową, tradycyjną formę składania projektów, dostępna jest także taka opcja. Wnioski można składać w dawnych delegaturach Urzędu Miasta, a także w Centrum Zarządzania Kontaktami z mieszkańcami w Pasażu Schillera (dokładne lokalizacje: Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pułsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5). Projekty można także przesyłać drogą korespondencyjną na adres Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności projektu decyduje data stempla pocztowego).

Skan wniosku można także przesłać mailowo, na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl.

-Do dziś wpłynęło około 200 wniosków, z czego bardzo dużo to projekty zielone, co mnie osobiście bardzo cieszy. Z punktu widzenia komisji do spraw budżetu obywatelskiego im więcej projektów, tym lepiej, bo będzie potem większa rywalizacja podczas głosowania - dodaje Damian Raczkowski – przew. komisji ds. budżetu obywatelskiego.

Ze względu na pandemię, przesunął się cały harmonogram budżetu obywatelskiego. Zmieni się także termin głosowania – co roku był to przełom września i października. Tym razem głosowanie rozpocznie się 6 listopada a zakończy 30 listopada. Ogłoszenie wyników – do końca grudnia 2020 roku.

Szczegóły na temat VIII edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie www.lodz.pl/bo.