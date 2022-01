Już 13 tys. dzieci z Łódzkiego w wieku 5-11 lat zaszczepionych na COVID-19!

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat trwają od 16 grudnia i powoli posuwają się do przodu. Zaszczepionych jest ponad 13 tys. dzieci z regionu, to około 8 proc. ze 160 tys. dzieci w tym wieku. Szczepienia posuwają się do przodu, jeszcze przed świętami zaszczepionych było tylko 3 proc. dzieci. W łódzkiej Matce Polce szczepienia najmłodszych odbywają się w piątki. W tym tygodniu ze względu na duże zainteresowanie szczepienia przeniesiono do większej sali i zwiększono liczbę stanowisk z jednego do dwóch. Dzięki temu udało się podać zastrzyk 130 małym pacjentom. CZYTAJ DALEJ >>> .

Krzysztof Szymczak