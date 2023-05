Juwenalia 2023 na Politechnice Łódzkiej. Zagrają Video, Tribbs, Kizo, Vito Bambino, Smolasty, Defis oraz kapele studenckie

Juwenalia 2023 w Łodzi. Co przygotowała Politechnika Łódzka?

Juwenalia 2023 Politechniki Łódzkiej to nie tylko koncerty znanych muzyków, lecz cały tydzień dobrej zabawy. Święto studentów rozpocznie się już 22 maja , a zwieńczą je dni koncertowe, które odbędą się w piątek i sobotę - 26 i 27 maja . Od poniedziałku do piątku na kampusie nie zabraknie wydarzeń, na które studenci czekali przez całą pandemię. Odbędzie się między innymi Wieczór Standupowy, turniej legendarnej gry we flanki oraz wielkie grillowanie.

Juwenalia na Politechnice Łódzkiej 2023

Koncerty na Politechnice Łódzkiej. Kto wystąpi?

Do juwenaliowych tradycji Politechniki Łódzkiej należy również Przegląd Kapel Studenckich. Przez cały kwiecień można było głosować na jeden ze zgłoszonych wcześniej zespołów, a podczas juwenaliów wystąpią trzy, które zebrały tych głosów najwięcej. W tym roku są to Potato Stonks, Bodzis oraz Crimson Lips.

Tegoroczne juwenalia powracają do Łodzi po czteroletniej przerwie. Politechnika Łódzka w trakcie tej przerwy organizowała, co prawda małe wydarzenia juwenaliowe, ale juwenalia 2023 to pierwsza oficjalna impreza po pandemii. Niby cztery lata to nie jest dużo, jednak dla studentów, czekających na swoje największe święto to lata świetlne - dlatego tegoroczne juwenalia na politechnice odbędą się pod hasłem Kosmos.

