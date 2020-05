Jutrzenka liczy na gminę Lipce Reymontowskie

Jesienią drużyna trenera Roberta Szuberta była zdecydowanie najlepsza w skierniewickiej klasie okręgowej. Z 15 meczów wygrała 13, jeden zremisowała i jeden przegrała. W efekcie zdobyła 40 punktów i o pięć wyprzedziła Zryw Wygoda.To wystarczyło aby uzyskać promocję do IV ligi łódzkiej. W roku 2014 drużyna zajęła w klasie okręgowej miejsce drugie za Olimpią Chąśno, która zrezygnowała z awansu. Jutrzenka mogła zająć jej miejsce, ale nie skorzystała z tego. - Co innego teraz, byliśmy najlepsi na boisku i chcemy w czwartej lidze grać - mówi Krzysztof Supera, który był prezesem klubu w latach 2002-2019. - Możemy jednak nie dostać licencji. To dlatego, że choć prawnie i personalnie jesteśmy gotowi do rywalizacji, to nie spełniamy kilku warunków infrastrukturalnych, z których najpoważniejszym jest brak pryszniców w szatni gości oraz brak odgrodzenia trybun od boiska. A ponieważ Jutrzenka swoje mecze rozgrywa na Stadionie Gminnym, który jest własnością Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, więc tym razem piłka jest po stronie samorządu. Działacze i zawodnicy pomalowali już między innymi szatnie czy zamontowali nowe bramki. Pozostałe wymogi też są w stanie wykonać, oczekują jednak od gminy chociażby zakupu niezbędnych materiałów. Czasu jednak coraz mniej, a termin składania dokumentów mija 25 maja 2020 roku. Decydujące spotkanie zarządu klubu z władzami gminy w tej sprawie zaplanowano na 19 maja. Nie wyobrażamy sobie, że gmina odmówi nam pomocy.

Krzysztof Supera przyznaje, że klub istnieje dzięki pomocy gminy Lipce Reymontowskie. Dotacja na 2020 rok wyniosła 36 tysięcy złotych. - U nas nie płaci się piłkarzom za mecze - mówi były prezes. - Wynagrodzenie otrzymuje jedynie trener.

Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, to w klubie nie przewidują wielkich zmian. W zespole pozostaną ci piłkarze, którzy wywalczyli awans. Gra w IV lidze będzie dla nich wystarczającą nagrodą za mistrzostwo jesieni klasy okręgowej. ą