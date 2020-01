„Judy”: Standardowo opowiedziana gawęda o nieszczęśliwej gwieździe [RECENZJA]

Judy Garland to jedna z najtragiczniejszych bohaterek baśni kreowanej w złotej erze Hollywood. Cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, po raz pierwszy wystąpiła jako dwulatka, miała siedemnaście lat, kiedy zagrała Dorotkę Gale w „Czarnoksiężniku z Oz”, czyli rolę, która wyniosła ją na wyżyny popularności i z którą jest najbardziej kojarzona. Od nastolęctwa karmiona środkami medycznymi kontrolującymi wagę, pozwalającymi zasnąć lub pobudzającymi, uzależniła się od leków. Miała olbrzymie długi, często zalegała z płatnością podatków na niebagatelne sumy. Pięciokrotnie wychodziła za mąż, nadużywała alkoholu, kilkakrotnie podejmowała próby samobójcze, zmarła w wieku czterdziestu siedmiu lat po, jak stwierdzono, przypadkowym przedawkowaniu leków nasennych. Pozostawiła trójkę dzieci, m.in. Lizę Minnelli...

Produkcja Ruperta Goolda koncentruje się na ostatnim etapie kariery artystki, kiedy występuje w Londynie (jej ostatni koncert odbył się w marcu 1969 roku w Kopenhadze), by odzyskać równowagę finansową, umożliwiającą jej walkę o dzieci oraz kolejną próbę uporządkowania życia. Poznajemy kobietę emocjonalnie zdewastowaną, twórcy filmu migawkowymi retrospekcjami przywołują wszystko to, co poskładało się na jej rozpaczliwą dorosłość. Co znamienne, z dzisiejszej perspektywy. Doświadczenia Judy Garland trafnie bowiem wpisują się w dzisiejszą narrację o okrutnej dla kobiet amerykańskiej Fabryce Snów, zdominowanej przez spasionych mężczyzn (mocny epizodyczny występ w filmie Richarda Cordery’ego w roli Louisa B. Mayera). Poniżana, eksploatowana ponad ludzką miarę, oszukiwana (tutaj, rzecz jasna, tylko przez panów) - przedstawiona została przede wszystkim (i wyłącznie) jako ofiara systemu zbudowanego przez pazernych, żądnych władzy i okazywanego im posłuszeństwa osobników w garniturach. Twórcy filmu wyłuskują z biografii aktorki i piosenkarki głównie te elementy, które ułatwiają wskazanie „winnych”, dając przy tym sztampową, ale i niemal „wypraną” z osobistych wyborów bohaterki odpowiedź na pytanie o cenę sławy. Judy Garland była osobą wykorzystaną przez show-business. Mam nieodparte wrażenie, iż teraz została wykorzystana po raz kolejny, by wpisać ją we współczesną dyskusję oraz proces gwałtownego oskarżania (i oczyszczania) nie tylko Hollywood.