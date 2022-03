Joanna Przetakiewicz w Radomsku. Przywiozła wyprawki szkolne dla uczniów z Ukrainy. ZDJĘCIA

Jestem zachwycona tym, co tutaj zobaczyłam, ponieważ zobaczyłam szczęśliwe, uśmiechnięte dzieci, które czują się jak u siebie. I to było najważniejsze - mówi Joanna Przetakiewicz. – Widzę, jak wszyscy tutaj myślą, działają i dbają o to, aby dzieci tutaj czuły się dobrze. Przyjechaliśmy do Radomska właśnie po to, by pokazać innym podobnej wielkości miastom, że można doskonale poradzić sobie z organizacją różnego rodzaju pomocy. Zorganizować bezpłatną naukę języka polskiego nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. Widzę, że to wszystko jest świetnie zorganizowane. Ta wizyta jest dla mnie ogromną ulgą i przyjemnością – dodaje.