Jeżozwierz na gigancie. Stasiek uciekł z Mini ZOO w Radomsku. Widziałeś? Zadzwoń!

Jeżozwierz "Stasiek" trzy dni temu uciekł z Mini Zoo znajdującego się przy ulicy Leśnej w Radomsku. Ostatnio zwierzę widziano na Kowalowcu. Jak mówi pan Wojciech, właściciel Mini Zoo, pracownicy cały czas są na tropie "uciekiniera". Niestety nawet jeśli zostanie on namierzony, nie jest łatwo go schwytać, ponieważ jest bardzo szybki i zwinny. O ucieczce zwierzaka poinformowana została również straż pożarna i policja.

- Nieraz mieliśmy go już prawie na wyciągnięcie ręki, był powiedzmy w odległość 2 metrów...i niestety uciekał - mówi pan Wojciech. A jak doszło do ucieczki? - Jeżozwierz uciekł między nogami pracownicy zoo, gdy ta otwierała wybieg. Od tamtego mementu nie udało się go jeszcze złapać, dlatego prosimy o informacje wszystkich tych, którzy natkną się na naszego podopiecznego. Można dzwonić pod nr tel. 513 513 311.