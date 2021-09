Jeszcze w tym roku wróci tramwaj z Łodzi do Zgierza. Zlikwidowano ją cztery lata temu

Odbudowa linii na odcinku od Helenówka do placu Kilińskiego w Zgierzu trwała półtora roku. W tym czasie usunięto całkowicie stare torowisko i sieć trakcyjną, przygotowano nowe podtorze, ułożone nową nawierzchnię na przejazdach drogowych przez tory tramwajowe, a następnie położono nowe tory i zamontowano nową sieć trakcyjną na stalowych słupach. Wszystko, łącznie z systemem zasilania tego odcinka linii tramwajowej, zostało wymienione na nowe. Łączny koszt modernizacji linii oraz przywrócenia połączeń tramwajowych pomiędzy obydwoma miastami sięgnęła około 30 mln złotych.

Największym wyzwaniem dla wykonawcy remontu, którym jest konsorcjum firm MPK-Łódź i Kemy, była odbudowa mostu na rzece Wrzącej pomiędzy Helenówkiem, a Chełmami. Zastosowano tu nowoczesny przepust prefabrykowany, zakopany pod torowiskiem. Sporo pracy pochłonęła również budowa peronów przystankowych. Będą one podwyższone tak, aby łatwo było wsiadać do wagonów. Na niektórych peronach miasto ustawiło już wiaty przystankowe. Obok nich maja znaleźć się stojaki rowerowe dla tych, którzy do tramwaju dojadą rowerem i będą go chcieli zostawić na przystanku.