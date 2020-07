Jeszcze tylko trzy mecze i koniec męczarni ŁKS w elicie

Szkoleniowiec też zresztą ma się nietęgo i trudno się dziwić. Pod jego batutą „orkiestra” fałszuje, aż miło. Nie wygrała ni jednego meczu. Zdobyła zaledwie punkt.Może to zbyt śmiałe, ale uważam, że moja sympatyczna teściowa, która ma raczej mgliste pojęcie o piłce nożnej, nie miałaby gorszego bilansu. Ale zostawmy „osiągnięcia” trenera ŁKS, może w sobotnie popołudnie będzie miał okazję do radości. Prowadzona przez niego drużyna zmierzy sie w Gdyni z Arką, która oprócz łodzian i Korony Kielce wyląduje najpewniej w I lidze. Będzie to przedostatnie w tym sezonie wyjazdowe spotkanie ełkaesiaków. Jeszcze w ostatniej kolejce sezonu spotkają się na wyjeździe z Korona Kielce (18 lipca). Będzie to pojedynek, który spokojnie określić można mianem piłkarskiej stypu. Za to 14 lipca łodzianie podejmują na Unii 2 Raków Częstochowa i będzie to pożegnanie PKO Ekstraklasy w Łodzi. Ciekawe na jak długo. W klubie twierdzą wprawdzie, że w planie jest jak najszybszy powrót do elity, ale przecież nie takich planów nie realizowano. Kibice łódzkiej drużyny zadają sobie pytanie, kto też będzie grał w łódzkiej drużynie w I lidze, która raczej prowadził będzie Wojciech Stawowy? Na razie ŁKS pozyskuje młodych, perspektywicznych piłkarzy, ale czy na siłową I ligę? Wiele wskazuje, że z klubem rozstanie się młodzieżowy reprezentant Polski Jan Sobociński, na którego są podobno chętni, mimo kiepskich raczej ostatnio występów. Mówi się nawet, że może wylądować w II lidze włoskiej. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie w Gdyni Jan Sobociński powinien się na boisku pojawić. Szkoleniowiec ŁKS zapewne „pomiesza” w składzie. Kibice mają nadzieję, że ponownie w bramce pojawi się Dawid Arndt i może w końcu z ławki rezerwowych wstaną Mieszko Lorenc i Tomasz Górecki. Trudno zrozumieć dlaczego ci piłkarze nie zaliczyli jeszcze nawet minuty w PKOEkstraklasie. W klasyfikacji Pro Junior System, która ma przełożenie nie pieniądze ŁKS jest trzeci. Ma na koncie 7.547 punktów. Czwarte Zagłębie Lubin zgromadziło 6.721 punktów, a druga Legia Warszawa - 10.984. Lideruje Lech Poznań - 11.444 punkty. Przypominamy, że triumfator tej klasyfikacji może liczyć na 3 mln zł. Drugie miejsce premiowane jest 2 mln zł, a trzecie 1,5 mln zł. Jest więc o co walczyć. ą

PKO Ekstraklasa

35. kolejka. Piątek (10 lipca): Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (godz. 20.30, wyniki meczów z rundy zasadniczej 1:0 i 1:2), Zagłębie Lubin - Wisła Płock (18, 5:0 i 1:1). Sobota (11 lipca): Legia Warszawa - Cracovia (17.30, 2:1 oraz 2:1), Wisła Kraków - Korona Kielce (20), Arka Gdynia - ŁKS Łódź (15, 4:1 oraz 1:1). Niedziela (12 lipca): Lech Poznań - Lechia Gdańsk (17.30, 1:2 oraz 2:0), Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (15, 3:1 i 2:0), Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (12.30, 1:1 oraz 0:0).